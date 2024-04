Petardi funebri

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 aprile 2024) Un petardo schifoso è stato fatto scoppiare al passaggio del carro funebre con su il feretro. L’autista ha sbandato. Sono finiti nel laghetto della vergogna. Il feretro non è ancora stato recuperato. Ancora un po’ che aspettano e marcisce… Dispiace dirlo. L’autista è scappato per rincorrere chi aveva lanciato il petardo. Carro funebre nuovo, valore 195 mila euro. Purtroppo va demolito. Buona solo la radio, che però per legge sui carriè solo su un canale: radio delinquenza minorile Fm 96.5.