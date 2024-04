Perseguita la ex e aggredisce i poliziotti in tribunale | 21enne arrestato due volte

(Di sabato 6 aprile 2024) Caserta. La Polizia di Stato hain due occasioni un, originario della provincia di Napoli, per atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata e resistenza a pubblico ufficiale. La Squadra Volante è intervenuta, nei giorni scorsi, per la segnalazione di un uomo, da alcune ore presente sotto l’abitazione della persona con cui, in passato, aveva avuto una relazione sentimentale. Sul posto, ihanno bloccato l’individuo, mentre tentava di avvicinarsi alla donna che nel frattempo era uscita dall’abitazione, minacciandola di morte e chiedendo, con urla, i motivi della fine del rapporto. Condotto in Questura, il giovane ha continuato i suoi atteggiamenti minacciosi, chiedendo insistentemente di poter incontrare la donna per poter “chiarire”. Ihanno ricostruito i fatti accaduti, ...

