“Perché non hai chiamato i carabinieri?” “Ho sbagliato” Cambiano difesa i “Fratelli di Dio”

(Di sabato 6 aprile 2024) I "di Dio" hanno parlato di "sbaglio" nel non allertare le forze dell'ordine per la strage di Altavilla Milicia. Lo riferisce uno degli avvocati

Più si moltiplicano i gruppi di auto-aiuto per permettere alle donne di sentirsi più sicure in città, più lo Stato certifica il suo fallimento. Perché le donne , quando escono, devono sentirsi ... (fanpage)

Le nonne sono più legate ai nipoti che ai figli: è questo il risultato di un nuovo studio dell’università di Emory di Atlanta, in Georgia, che ha esaminato il legame emotivo di 50 nonne con i ... (gravidanzaonline)

WhatsApp, in arrivo una nuova funzione che piacerà a tutti: ...un qualcosa che andava risolto anche perché i moderni smartphone ormai scattano foto e registrano video in una risoluzione e qualità altissima. Perdere tutto questo durante l'invio su WhatsApp non ...

Schmidt ufficializza: 'Mi candido a sindaco di Firenze': Perché si candida "Da luglio dello scorso anno - sottolinea Schmidt - quando è venuto fuori che il mio secondo mandato alla direzione degli Uffizi non era rinnovabile, c'erano dei fiorentini che mi ...