Per gli appassionati dell’arte | tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) Sabato dedicato all’arte. Alle 17.30 apre la nuova esposizione d’arte contemporanea in sala delle Grasce di Graziella Bucci “L’Oriente sognato”. Alle 18.30, al Museo Archeologico Versiliese “Bruno Antonucci”, ultimo vernissage per “Worlds Beyonds World. New Rituals for an Archeology of Future”, mostra realizzata dal Comune con le galleria The Project Space Pietrasanta, Lis10 Gallery Arezzo, Parigi, Black Art Napoli curata da Francesco Ghizzani Alessandro Romanini. proseguono le mostre “You are not alone – Angels listening” di Rachel Lee Hovnanian (foto) in piazza Duomo e nelle sale del Chiostro di Sant’Agostino e “Gamespotting” di Alessio Palmieri, al San Leone.