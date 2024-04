Pellegrini in testa all' 88% dello spoglio in Slovacchia

(Di sabato 6 aprile 2024) Lodelle schede sta sovvertendo il risultato previsto dagli exit-poll delle elezioni presidenziali in: quando è stato scrutinato l'88% dei seggi, è inPeter, il presidente del parlamento alleato del premier populista filorusso Robert Fico col 59% dei consensi. Il diplomatico filo-occidentale Ivan Korcok sta raccogliendo invece solo il 44%, come riporta un banner della Tv Ta3. Il sito del quotidiano Sme presenta questo distacco come ormai incolmabile.

Mancini, testata ed inchino alla Curva: la Roma torna a vincere il derby - Un minuto dopo arriva il vantaggio della Roma: al 42' sviluppi dell’angolo, deviazione di testa di Mancini sul cross di Dybala, che batte Mandas per l’1-0. Ancora Roma pericolosa ad inizio secondo ...ilfaroonline