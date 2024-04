Pazienza | “Contro la Turris per la continuità e i tre punti”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 6 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ una partita importante per entrambe. Bisogna darea quanto fatto col Picerno e al percorso fatto fin qui”. Parla così Michelealla vigilia della sfida di domani sera (ore 20.45)la. “Affronteremo una squadra che, numeri alla mano in casa fa bene, in più ha in rosa ha elementi che permettono di cambiare sistema di gioco ed atteggiamento. Ho visto tutta la partita. Dopo 23 minuti si sono rimessi 3-5-2 e hanno ripreso il sistema di gioco per cui erano preparati. “. “Fin dalla prima giornata – continua– L’Avellino ha l’obbligo di vincerle tutte. La coppia Gori-Patierno ha dato delle buone risposte, così come Gori e Sgarbi o Patierno-Sgarbi. Sono caratteristiche che insieme si sposano bene, che creano vantaggi. Usare le due punte più ...