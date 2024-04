Paventi | «Inter rullo compressore! Un dato lo dimostra»

(Di sabato 6 aprile 2024) L’si prepara alla trasferta contro l’Udinese che, nello scorso anno, fu fatale per gli uomini di Inzaghi. Andrea, in collegamento su Sky Sport, pone l’accento su questo aspetto RENDIMENTO – Queste le considerazioni di: «La trasferta di Udine è importante perché avvicina sempre di più l’allo scudetto. Il rendimento è totalmente cambiato rispetto ad un anno fa. Lo scorso anno la trasferta con l’Udinese partì bene ma poi ci furono dei cambi nel primo tempo e la partita finì con la vittoria dei bianconeri che fu la terza nelle prime otto. In generale l’vinse partite ma ne perse 7. Quest’anno 12 vittorie su 12. Questo fa capire il valore della cavalcata dell’, che in trasferta è un...

