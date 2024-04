Paventi | «Dimarco domina la fascia! Patrimonio non solo per l’Inter»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 aprile 2024)è il miglior laterale sinistro della Serie A 2023-2024: su questo non ci sono dubbi. Lunedì scorso in Inter-Empoli è arrivato il quinto gol in campionato – ci sono attaccanti che non ne hanno fatti di più – esegnala il valore del numero 32. IL MIGLIORE – A Sky Sport 24, Andreadà un giudizio sulla stagione di Federicoal: «Sullasinistra ci sono più giocatori, ma uno particolare che ha segnato il gol che ha aperto la sfida con l’Empoli. Non il primo gol, il quinto in campionato con sei assist. Un giocatore chelasia quando spinge sia quando sovrappone, con dietro un altro giocatore come Alessandro Bastoni che si sta consacrando in questa stagione. Dà modo adi ...