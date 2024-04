Paura sul volo Roma-Washington | incendio al motore | atterraggio d’emergenza a Fiumicino

(Di sabato 6 aprile 2024), 6 aprile 2024 – Undel Boeing 777-200 della United, targato N209UA che effettuava ilUA-885 da(Italia) aDulles, DC (USA), ha preso fuoco durante il decollo. Nel dettaglio il Boeing stava salendo per circa 762 metri fuori dalla pista 25 diquando ilsinistro (PW4090) ha emesso un scoppio e una scia di fiamme dovute allo stallo del compressore. L’aereo ha dovuto effettuare undi emergenza, ma fortunatamente nessuno dei passeggeri ha subito traumi o lesioni, planando in sicurezza sulla pista 16R dicirca 30 minuti dopo la partenza. I piloti hanno seguito la normale pratica, che era quella di atterrare con una potenza normale e ...

