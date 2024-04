Paura per Giovanni Petrucci | l' auto del presidente della Federbasket finisce in un burrone

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) "Non è in pericolo di vita". Dopo il grande spavento, arrivano buone notizie per il. Nel pomeriggio la suaè finita in unall'altezza di Valmontone, vicino Roma. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, mentre percorreva una curva in zona Colle Pereto,sarebbe uscito di strada, finendo in un dirupo di oltre 7 metri. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale San Camillo di Roma con l'eliambulanza, mentre la moglie Raffaella all'ospedale di Tor Vergata. Sul posto sono subito cominciati per i rilievi dei carabinieri del Radiomobile di Colleferro estazione di Valmontone. L'exdel Coni è stato subito portato in terapia ...