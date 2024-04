Paul Heyman entra nella HOF a “casa sua” e “riconosce” Triple H | “Sarò sempre un Paul Lavesque Guy!”

(Di sabato 6 aprile 2024)nottata italiana, la Hall of Fame ha catalizzato l’attenzione del mondo, non solo WWE. L’ingresso forse più importante della serata, nell’Arca della Gloria, è stato quello di, accolto letteralmente come un eroe dalla sua Philadelphia. L’ex ECW, che ha effettuato l’ingresso sulle note della celebre theme song della compagnia da lui guidata, è stato introdotto dal Tribal Chief in persona Roman Reigns, dopo tre toccanti abbracci con Rob Van Dam, Tommy Dreamer, Bully Ray e con lo stesso Head of the Table. E-C-DUB! E-C-DUB! E-C-DUB! @Hustle makes an emotionalnce in front of a passionate Philadelphia crowd at the 2024 #WWEHOF pic.twitter.com/6FWDHeb57V— WWE (@WWE) April 6, 2024tra passato, presente e futuro, ...

Durante l’ultima trasmissione di Monday Night Raw, la WWE ha confermato che sarà Roman Reigns a introdurre Paul Heyman nella Hall of Fame . The Tribal Chief sarà incaricato di tenere il ... (zonawrestling)

Il wrestling come lo conosciamo non esisterebbe senza Paul Heyman - Lo strappo porterà Heyman a rifiutare diverse offerte per un ritorno in WWE con altri ruoli, allontanandolo di fatto dal mondo del wrestling per quasi 6 anni. Come per Ulisse con le sirene, però, c’è ...ultimouomo

Ufficiale, sarà Roman Reigns a introdurre Paul Heyman nella Hall of Fame - Durante l'ultima trasmissione di Monday Night Raw, la WWE ha confermato che sarà Roman Reigns a introdurre Paul Heyman nella Hall of Fame. The Tribal Chief sarà incaricato di tenere il discorso prima ...zonawrestling

Paul Heyman conferma chi lo introdurrà nella Hall of Fame a Raw - Dopo aver visto l'annuncio della WWE sulla sua chiamata nell'Arca della Gloria, il Mad Genius affida il discorso della sua introduzione a qualcuno a lui molto vicino ...worldwrestling