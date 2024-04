Pattuglie a piedi dei vigili urbani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) TERNI Come garantire decoro e sicurezza? Il Comune annuncia che saranno utilizzate in centro e predisposti servizi notturni della polizia locale. "L’amministrazione comunale - dichiara il vicepresidente del Consiglio comunale, Raffaello Federighi, con delega alla sicurezza - comunica che si prenderanno misure per garantire la sicurezza e il decoro della città. In particolare, si agirà in collaborazione con la polizia pocale di Terni per impiegare due agenti cheranno ail centro cittadino. Gli agenti si concentreranno su diverse aree, tra cui Corso Vecchio, Piazza Tacito, il parco ex Foresteria e le altre aree centrali di Terni". "Gli agenti effettueranno controlli ogni ora - continua Federighi – al fine di contrastare il degrado e il bivacco nella zona ex Foresteria. In particolare, sarannoriguardo ai ...