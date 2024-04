“Patetici” Perla e Mirko scoperti | cosa è successo quando lui stava ancora con Greta | il video li incastra

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 6 aprile 2024) La crisi traBrunetti eRossetti era cominciataBrunetti e la sua exVatiero si erano rivisti per caso ad un evento durante la Milano Fashion Week. Pur senza volerlo,aveva pubblicato sui social alcune stories della sfilata in cui veniva inquadrato proprio, mandando così in delirio i fan di Temptation Island. Da quel momento era iniziata una forte crisi tra i due, finita proprio con l’addio della coppia, che poi si è ritrovata nella casa del Grande Fratello. “Sempre per, mi sono accertato di non andare all’evento nello stesso orario diproprio per evitare fraintendimenti e gossip ma non avrei mai immaginato di dover giustificare niente del genere. Se questo basta per creare ...