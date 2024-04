Parigi-Roubaix femminile 2024 oggi in tv | orari | percorso | settori in pavé Ultimi 80 chilometri identici alla gara maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) Weekend di passione per il ciclismo internazionale. Domenica 7 aprile sarà caratterizzata d, ma quest’sarà il turno della controparte: 148,5da percorrere con 17che massacreranno il gruppo fino all’iconico arrivo nel velodromo cittadino, dove scopriremo chi succederà ad Alison Jackson, vincitrice lo scorso anno avantinostra Katia Ragusa.meno lungo rispetto a quello, ma che comunque sarà enormemente selettivo. Sono diciassette i tratti diprevisti, per un totale di 29,2sui 148,5 complessivi, con la ‘rumba’ che comincerà al chilometro 66. Si parte da quello che per ...