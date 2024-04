Parigi-Roubaix 2024 | una chicane per frenare Mathieu?

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 6 aprile 2024) Dopo il secondo posto d’una splendida Elisa Balsamo (Lidl Trek), sconfitta in volata dalla campionessa del mondo, la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx), al termine della quarta edizione dellafemminile, va in scena domani la gara maschile n°122, lungo i 260 chilometri, da Compiegne al velodromo più famoso del mondo. Saranno 55.500 i metri di pavé, suddivisi in 29 settori numerati in ordine decrescente. Si tratta d’un record assoluto nell’ultracentenaria saga della corsa delle pietre. Verranno reinseriti tratti storici di ciottolato quali quelli di Viesly Briastre e Capelle Ruesnes, fermi restando i passaggi chiave quali la Foresta di Arenberg, Mons-en-Pèvèle e Carrefour de l’Arbre, gli unici tre con cinque stelle di difficoltà. Intorno al primo di questi tratti, la Foresta di Arenberg, sono divampate negli ultimi giorni vibranti ...