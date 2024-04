Parigi Roubaix 2024 in tv | orari | percorso con settori di pavé e favoriti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Roma, 6 aprile- Domenica 7 aprile sarà il grande giorno dell’Inferno del nord, della, la regina delle classiche di un giorno caratterizzata dagli ormai famosidi. Quando si dicesi dice ciottolato, si dice fatica, a volte anche fango, o comunque polvere se non piove, si dice gloria. L’arrivo è situato, come da tradizione, nel velodromo di, ma spesso la corsa si decide prima e nell’edizione, in assenza di Wout Van Aert infortunato, il favorito principale è sicuramente Mathieu Van der Poel, alla ricerca di una storica doppietta con il Giro delle Fiandre vinto il giorno di Pasqua sull’italiano Luca Mozzato. Ildella...