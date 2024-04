Parigi-Roubaix 2024 femminile | vince Kopecky Balsamo seconda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Roma, 6 aprile- Prima della gara maschile, in programma domenica 7 aprile, c'è quella: lain rosa premia Lotte, che nella volata del velodromo batte Elisae Marianne Vos. La cronaca La campionessa iridata, la prima a riuscire in quest'impresa nelle 4 edizioni aldell'Inferno del Nord, consuma così la sua vendetta sportiva sull'azzurra, che l'aveva battuta a inizio stagione al Trofeo Alfredo Binda: per le lacrime proprio della piemontese e dei suoi rimpianti per uno sprint forse cominciato troppo presto e di fatto tirato alla belga, che nell'albo d'oro succede alla sorpresa Alison Jackson, che a sua volta aveva preceduto, con tanto di iconico balletto dopo ...