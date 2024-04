Parigi-Roubaix 2024 | Elisa Balsamo fa sognare e si arrende solo a Lotte Kopecky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) Per la prima volta in quattro edizioni una campionessa del mondo vince lafemminile.si prende in volata il suo primo scettro all’Inferno del Nord battendo un’eccezionale, che è costretta adrsi proprio nel Velodromo. La prima a muoversi è stata la francese Victoire Joncheray (Team Komugi – Grand Est). La corsa si è infiammata però con l’inizio dei settori di pavé: Lidl-Trek a guidare il plotone e a frazionarlo. Dopo il settore numero 12 si sono avvantaggiate leggermente(Team SD Worx – Protime), Marianne Vos (Team Visma Lease a Bike), Christina Schweinberger (Fenix-Deceuninck) e Pfeiffer Georgi (Team dsm-firmenich PostNL) ma ancora la squadra statunitense con capitana ...