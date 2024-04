Pane e pani in Marocco

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 6 aprile 2024) Siamo tornati ina distanza di pochi mesi e questa volta è stata la cittadina di Fes ad accoglierci nella sua colorata e ingarbugliata Medina. Decisamente meno affollato di Marrakech e allo stesso tempo meno turistico, meno glam, meno costruito – quindi assolutamente più autentico – l’agglomerato urbano di Fes in realtà conta oggi oltre un milione di abitanti (compresa la Ville Nouvelle e le nuove costruzioni). Tuttavia, chi riesce a visitarla per un paio di giorni preferisce stare all’interno delle mura, dove è possibile perdersi tra bazaar, mercati, scuole coraniche, piccoli suq e le innumerevoli corti nascoste dei riad. Camminando a qualunque ora del giorno, vedrete come uno degli alimenti più diffusi sia, anche qui, il. Ilnon è certo un luogo di facile approccio per chi vuoleficare, ...