Panchina Milan | Stefano Pioli sempre più saldo | il 2024 è da record

(Di sabato 6 aprile 2024)continua a rinsaldare la sua posizione con una striscia positiva clamorosa nel. Il dato Ilnon si ferma più. Oggi pomeriggio i rossoneri hanno vinto 3-0 contro il Lecce a San Siro, nella sfida della 31esima giornata. La squadra disi è imposta grazie ai gol di Pulisic, Giroud e Leao, in una gara che non ha avuto storia. Continua quindi la striscia positiva del, arrivato a cinque vittorie di fila in campionato. La squadra disale così a quota 68 punti in classifica, portandosi momentaneamente a +9 sulla Juventus, impegnata domani contro la Fiorentina. Con questo successo ilha superato addirittura i punti della stagione dello Scudetto a questo punto del ...

