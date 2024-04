Panchina Milan | De Zerbi può arrivare? Ventola rivela che …

Tema Panchina del Milan . Uno dei top candidati per le big sembrerebbe essere Thiago Motta anche per la Juventus . E spunta un altro club (pianetamilan)

Una prestazione da incorniciare per Olivier Giroud : il numero 9 rossonero ha siglato il gol del 2-0 nella sfida, valida per la 31esima giornata... (calciomercato)

Panchina Milan , Stefano Pioli continua a rinsaldare la sua posizione con una striscia positiva clamorosa nel 2024 . Il dato Il Milan non si ferma più. Oggi pomeriggio i rossoneri hanno vinto 3-0 ... (dailymilan)

Nicola: “Gruppo con grande umiltà. Niang dalla Panchina Rifletterò” - L'ex tecnico del Torino oggi sulla Panchina dell'Empoli ha commentato ai microfoni di DAZN il successo dei suoi ai danni dei granata di Juric ...toro

Panchina, Da Gila al colpo alla Sousa. Pradè studia - Gilardino, Palladino, Aquilani e De Rossi sono tutti nomi che piacciono alla dirigenza e che saranno sondati più intensamente nelle prossime settimane, anche se non è da ...firenzeviola

Estasi Milan, Pioli entra nella storia: non succedeva da 18 anni - Un traguardo del genere non avveniva dal lontano 2006 quando sulla Panchina dei rossoneri sedeva Carlo Ancelotti. L’allenatore emiliano è riuscito dopo 18 anni a far accadere tutto ciò. Il Milan, ...spaziomilan