Pallavolo Ariete | assalto a Marsciano Non sono ammessi errori

(Di sabato 6 aprile 2024) Sfatare il tabù della pausa. L’torna in campo questo pomeriggio alle 18 per la volata finale nel campionato di serie B2 femminile nazionale. Sei gare per decidere la classifica finale, il primato e l’accesso ai playoff. Prato è attualmente seconda in graduatoria e non può permettersi passi falsi. A cominciare dalla sfida odierna conin programma al palazzetto di San Paolo. All’andata Prato si era imposta per 0-3 soffrendo solo nel primo parziale, vinto ai vantaggi. Questo sabato però Prato dovrà fare attenzione alla fame di punti salvezza delle ospiti che faranno affidamento sulle braccia pesanti di Brunori, Ndulue e Agnese Carboni ed al lavoro al centro di Santi e Pierini. Per Nuti tutte ok le ragazze e soprattutto due settimane trascorse a predicare attenzione, condite da tre amichevoli e con la voglia di evitare cadute ...