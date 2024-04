PALLANUOTO SERIE B Lerici non può fallire con il Tolentino

(Di sabato 6 aprile 2024) Dopo lo stacco pasquale, riprende il campionato diB maschile per ilSport, che ospiterà il fanalino di coda(ultimo a zero punti) oggi alle 15 alla ’Mori’. Nessun periodo di fermo dall’attività in vasca per i Coccodrilli, che arriveranno all’appuntamento a pieni giri dopo aver partecipato al torneo Si2001 di Bogliasco, chiuso con un onorevole terzo posto a fronte di avversari di categoria superiore. L’obiettivo è cementare il secondo posto, bissando il successo dell’andata (5-13). "Non potremo contare su Dainese e Iaci, fra i nostri migliori marcatori – spiega coach Andrea Sellaroli – sarà una partita da attenzionare in modo molto particolare". L’allenatore fa riferimento alle difficoltà che i suoi hanno dimostrato con squadre dal tasso tecnico più basso e chiama i suoi a raccolta, oltre che il pubblico a fare ...

