Pallanuoto | RN Savona-Spandau 04 Berlino 10-11 nell’andata dei quarti di finale di Euro Cup

(Di sabato 6 aprile 2024) La compagine tedesca dello04si conferma la nemesi delle formazioni italiane nell’Cup 2023-2024 dimaschile: dopo aver eliminato l’Ortigia agli ottavi, nel match d’andata deidii teutonici si impongono in casa della Rari Nantesper 10-11. L’analisi dell’allenatore del, Alberto Angelini, al sito ufficiale della società ligure: “E’ stata una partita in cui siamo stati troppo nervosi. Nei momenti decisivi del match siamo stati troppo precipitosi, al contrario dello, che si è mostrato cinico ed ha avuto un atteggiamento da grande squadra. Quando siamo riusciti a rimettere in piedi la partita siamo stati penalizzati dalle espulsioni che ci sono state fischiate contro. Il ...

Euro pean Aquatics, la federazione Euro pea del nuoto (ex LEN), ha organizzato a Barcellona, in Spagna, la cerimonia del sorteggio delle fasi finali delle Coppe Euro pee 2023-2024 di Pallanuoto ... (oasport)

Nella quinta giornata del Round Scudetto della Serie A1 2023-2024 di Pallanuoto maschile, in attesa del posticipo tra AN Brescia e De Akker Team, rinviata al 17 aprile, si registrano le due vittorie ... (oasport)

Anticipo della sesta giornata del Round Scudetto della Serie A1 di Pallanuoto maschile. l’Ortigia batte di misura l’RN Savona per 9-8 sfruttando il solito scatenato Cassia che sigla una ... (oasport)

Pallanuoto, Serie A1 2024: risultati e classifiche della sesta giornata. Bene l’AN Brescia - Solamente tre i match in scena oggi per quanto riguarda la sesta giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile per i round scudetto e retrocessione. Nella pool che vale la caccia al successo finale i ...oasport

A1 maschile. Vis Nova-Salerno 12-11. In acqua anche Trieste-Recco - L'A1 maschile prosegue con il sesto turno della seconda fase, spalmato in tre giornate, per gli impegni europei delle squadre italiane.federnuoto

Pallanuoto, la Liguria vince il Trofeo delle Regioni: Recco celebra la sua Giulia Quatrale - Recco. Il sindaco Carlo Gandolfo ha espresso le sue congratulazioni a Giulia Quatrale, stella nascente nel panorama sportivo nazionale, che ha contribuito alla vittoria della Liguria nel “Trofeo delle ...genova24