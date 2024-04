(Di sabato 6 aprile 2024) "Proveremo a fare qualcosa di incredibile per noi e per i tifosi", dice il tecnico dei brianzoli- "Incontriamo una squadra forte, i campioni d'Italia e ne siamo consapevoli. In settimana ho visto una squadra arrabbiata". Per Raffaelequella contro ilnon può essere una partit

Senza calcio, per la pausa nazionali, ma sempre con il Monza in agenda. È così per Raffaele Palladino e la sua squadra, al lavoro da venerdì senza pause nell’ultimo weekend di fermo prima del rush ... (sport.quotidiano)

La partita nella partita, di Torino-Monza , si gioca in panchina. Ivan Juric e Raffaele Palladino sono amici -nemici per l’Europa, di fronte nell’antipasto di Pasqua per tenere vivo un sogno che ... (sport.quotidiano)

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro il Napoli, in programma domani alle 15.00: “Domani affrontiamo una squadra forte. ... (sportface)

BOJINOV A RFV, Mi sono proposto per il giovanile viola, vorrei restituire al calcio... - Il doppio ex di Juventus e Fiorentina, Valery Bojinov, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per parlare della Sfida di domani sera All ... De Rossi non credo che la Roma lo ...firenzeviola

Palladino "Sfida col Napoli stimolante, il Monza vuole stupire" - In settimana ho visto una squadra arrabbiata". Per Raffaele Palladino quella contro il Napoli non può essere una partita come le altre e non lo è. Giocare contro la squadra della sua città fa sempre ...sport.tiscali

Palladino e la frase sibillina sul ‘suo’ Napoli: “Sentimento sempre forte” - Palladino Sfida il Napoli nel match di domani all'U-Power Stadium: le dichiarazioni dell'allenatore del Monza in conferenza stampa ...calciomercato