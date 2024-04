Palladino | «Mi sarebbe piaciuto giocare per il Napoli Un grande stimolo per noi affrontarli»

(Di sabato 6 aprile 2024) Il tecnico del Monza Raffaelein conferenza stampa per il match contro ildi domani, domenica 7 aprile, ore 15. La conferenza di, che partita sarà quella contro il? «Siamo consapevoli che domenica affrontiamo una squadra forte, che ha avuto difficoltà ma sono pur sempre i campioni d’Italia in carica. Mi interessa soprattutto la prestazione e in settimana ho visto una squadra carica e arrabbiata». Qual è la differenza fra ilallenato da Calzona rispetto a quello di Mazzarri? «Calzona è molto esperto, diverso da Mazzarri e sa farbene le proprie squadre. Noi proveremo a mettere ilin difficoltà in tutti i modi». Cosa è successo nel post gara di Torino dove ha preferito non parlare? «A ...

Monza, Palladino in conferenza: "Siamo arrabbiati, domani motivati e concreti per la gara perfetta!" - Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Monza–Napoli. Di seguito quanto riportato dai colleghi di Tuttomonza.it: "Siamo consapevoli che domani ...tuttonapoli

Monza-Napoli, Palladino in conferenza stampa: «Avrei voluto giocare in azzurro» - «Nell'ultima mia intervista è fuoriuscita tutta la mia napoletanità, nella mia infanzia giocavo tanto per strada e oggi purtroppo non è più così. Nel ...ilmattino

Palladino: "Contro il Napoli una squadra anche arrabbiata" - L'anno scorso ci ha fatto fare la differenza, è stato il nostro jolly". Il silenzio di Palladino a Torino: "Lasciamo stare" Dopo la partita di Torino il tecnico non si è presentato ai giornalisti per ...primamonza