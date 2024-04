(Di sabato 6 aprile 2024) Sono in fase avanzata iper la riqualificazione funzionale, energetica e sismica della‘Ciancamerla’ di Calcinelli e se non sorgeranno imprevisti la struttura sportiva tornerà a disposizione di associazioni e scuole entro ladell’. Negli ultimi giorni il sindaco di Colli al Metauro, Pietro Briganti, che si occupa direttamente di opere pubbliche e urbanistica, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere, verificando il progredire deiin linea con il cronoprogramma. "Siamo contenti che tutto stia procedendo come previsto – conferma – e ci auspichiamo che la ditta alla quale è stato affidato l’appalto di ristrutturazione prosegua con serietà e celerità nel portare a conclusione l’opera. Al termine delle procedure di collaudo, che saranno esperite in tempo utile per ...

Ancora fermi i Lavori per la palestra della scuola di via Prampolini. troppi i ritardi , la giunta decide di revocare il contratto. La delibera è molto chiara: "I Lavori non sono stati ad oggi ... (ilgiorno)

Palestra, lavori avanti tutta. Riapertura per fine estate - Tornerà a disposizione di società e scuole. Sono in fase avanzata i lavori per la riqualificazione funzionale, energetica e sismica della Palestra ‘Ciancamerla’ di Calcinelli e se non sorgeranno ...ilrestodelcarlino

Curti. Area fitness in via Aurora, attrezzi installati: entusiasta per l’inaugurazione il sindaco Raiano. - Il sindaco Raiano: «Pronti ad inaugurare la Palestra all'aperto per il benessere psico-fisico di tutti». Avviati i lavori per l'installazione dell'area fit ...teleradio-news

Piscina del Quarticciolo: il Comune approva il progetto degli ex dipendenti per la riapertura - La storia dell’impianto di via Manduria La Palestra era in un punto di riferimento per il quartiere: aperta in estate e inverno a prezzi accessibili a tutti. Nel 2016, però, è arrivata la chiusura, in ...romatoday