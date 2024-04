Pagelle Milan Lecce | TOP e FLOP del match

(Di sabato 6 aprile 2024) A San Siro, ilvalido per la 31esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: ledella partita I top ee i voti ai protagonisti delvalido per la giornata di Serie A 2023/24:. TOP: Pulisic 7.5: Krstovic 4.5 VOTI:(4-2-3-1): Maignan 6;

Le Pagelle di Milan-Lecce 3-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . A San Siro tutto facile per i rossoneri: la sblocca ... (sportface)

Milan-Lecce non solo sul campo: Furlani punta l’osservato speciale - La gara tra Milan e Lecce si è appena conclusa allo Stadio Giuseppe Meazza ed è stata un'occasione importante non solo per giocarsi tre punti per la ...footballnews24

Milan-Lecce 3-0: i gol, la partita - MilanO – Al Meazza il Milan batte 3-0 il Lecce. Pulisic porta in vantaggio i padroni di casa ad inizio match, raddoppia Giroud. Rosso diretto a Krstovic al 44' del primo tempo. Leao mette a segno il 3 ...informazione

Milan-Lecce 3-0, le Pagelle dei rossoneri: Adli uomo assist, bene Chukwueze