Pagelle Milan-Lecce 3-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di sabato 6 aprile 2024) Ledi3-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la trentunesima giornata di. A San Siro tutto facile per i rossoneri: la sblocca Pulisic, raddoppia Giroud e a fine primo tempo c’è l’espulsione diretta ai danni di Krstovic in virtù di un fallo molto pericoloso su Chukwueze, seppur involontario. Nella ripresa ecco il gol di Leao che chiude definitivamente i giochi. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6.5, Gabbia 7 (17’st Kjaer 6), Tomori 6.5, Hernandez 6.5 (38’st Terracciano sv); Adli 7, Reijnders 6.5 (33’st Bennacer sv); Chukwueze 7, Pulisic 7.5 (17’st Musah 6), Leao 7; Giroud 7 (17’st Jovic 6). In ...