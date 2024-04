OxyContin | l’epidemia di eroina dei poveri è arrivata a Milano | un altro spacciatore arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024), 6 aprile 2024 – È un farmaco che ha l’ossicodone come principio attivo e che viene utilizzato in medicina come potente antidolorifico, soprattutto in campo oncologico. Sempre più di frequente, però, i tossicodipendenti lo usano come succedaneo a buon mercato dell', di cui ricorda gli effetti, mischiato ad alcol o marijuana. L'ultimo sequestro diè andato in scena nella tarda mattinata di venerdì in viale Stelvio angolo Bassi, in zona Maciachini. L'intervento della polizia Attorno alle 11.30, i motociclisti del reparto Nibbio dell'Ufficio prevenzione generale della Questura hanno fermato e controllato un 28enne algerino, irregolare in Italia e con precedenti di polizia: l'uomo aveva con sé 112 pasticche di, e per questo è statoper detenzione ai fini di ...