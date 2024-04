OxyContin | cos’è e dove nasce | la storia di una piaga sociale raccontata in libri e serie tv

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Siamo negli anni Novanta. Negli Stati Uniti dilaga ladella dipendenza da oppioidi: una crisiche ha segnato nel profondo ladel Paese a stelle e strisce (sono accertati oltre 700mila casi di overdose solo a partire dal 1999) e, forse, non percepito per le sue reali dimensioni all’estero. LaTutto inizia con la commercializzazione negli Stati Uniti dell’, un farmaco prodotto dalla Purdue Pharma. L’azienda farmaceutica attaccò il mercato con un strategia di marketing estremamente aggressiva, facendo credere che la pillola non creasse dipendenza e aiutasse ad alleviare dolori fisici, oltre a migliorare sensibilmente l’umore. Così l’oppiaceo, grazie al suo costo contenuto e al passaparola tra chi iniziò a farne uso, diventò un vero fenomeno popolare in tutti gli ...