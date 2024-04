Otto alloggi popolari pronti da assegnare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Scadrà il 28 maggio il nuovo bando per l’assegnazione deglidi edilizia popolare. Ma i numeri sono molto contenuti, nonostante si stimi che del patrimonio in gestione all’Aler, che solo a Vigevano comprende anche 180 case di proprietà comunale, almeno il 20% sia sfitto: 897su 4.778 per la precisione, 200 su un migliaio nella sola Vigevano. Stavolta gli appartamenti disponibili saranno soltanto 8, 4 di Aler e altrettanti di proprietà comunale mentre in tutta la Lomellina sono complessivamente 23. "Il sistema sta implodendo – avverte Pierluigi Albetti, segretario del Sunia, sindacato degli inquilini – Non solo per glidisponibili ma anche per la manutenzione, che ormai viene fatta solo quando assolutamente necessaria, e per le risorse di cui dispone Aler". Oltre allecase di Vigevano ci ...