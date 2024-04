Ottaiano | “Il Napoli non è più un gruppo”

(Di sabato 6 aprile 2024) Antonio, agente FIFA, è intervenuto a “Febbre a 90”, su Vikonos Web Radio/Tv. L’agente ha parlato della stagione degli azzurri e dei tanti errori commessi. Poi si è soffermato sul nuovo ds Manna e sul possibile prossimo allenatore. Di seguito quanto dichiarato ai microfoni della radio.sulla stagione del“L’assenza di Calzona nella settimana della gara con l’Atalanta è stata determinante perché non è stata preparata la partita e ciò denota che ilnon è più un. Al di là di tutto comunque il primo grande errore è stato scegliere Garcia, che è entrato a gamba tesa nello spogliatoio senza coinvolgerlo. Poi forse qualcosa è accaduto all’interno del, ho avuto la sensazione che i giocatori andassero tutti per conto loro.” Su Manna “Si ...

FIFA - L'agente Ottaiano: "Manna Un segnale che il Napoli vuole ripartire" - “Il Napoli non è più un gruppo”. L’agente Fifa, Antonio Ottaiano è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv: “L’assenza di Calzona nella settimana della gara con l’Atalanta è stata ...napolimagazine

Accoltella carabiniere intervenuto per lite in un market: arrestato commerciante nel Napoletano - Ne avrà per sette giorni un carabinieri accoltellato da un commerciante a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli.pupia.tv

Napoli - Autismo, genitori in protesta a Palazzo Santa Lucia - Un nutrito gruppo di genitori di bambini autistici questa mattina protestano all’ingresso di Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. Si tratta dei genitori di quei bambini che, per la ...stabiachannel