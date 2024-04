Ostia | l’ex ministro della Salute Speranza contestato dai no vax

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 6 aprile 2024), 6 aprile 2024 – Insulti e minacce al, Roberto, da parte di un gruppo di no vax ieri, sul litorale romano.si trovava lì per la presentazione del suo libro “Perché guariremo”, in programma alle 17 nella palestralegalità all’Idroscalo. “Assassino” hanno urlato alcuniri. Sul posto le forze dell’ordine. L’evento è stato poi spostato nella sala consiliare del municipio proprio per motivi di sicurezza. Sulla vicenda sono in corso approfondimenti da parte dei poliziottiDigos. Archiviato l’ultimo procedimento Il tribunale dei ministri di Roma ha archiviato l’ultimo procedimento a carico dello stesso ...