Osimhen e la fuga a Parigi: Napoli è sempre più lontana, la scelta sul futuro - Parigi, si sa, è il teatro di molte fuitine d'amore. L'ultima pare averla fatta Victor Osimhen. Il bomber del Napoli è stato protagonista di un viaggio lampo nella Ville Lumiere, in compagnia di sua ...calciomercato

DI LIVIO, Italiano è l’allenatore giusto per il Napoli - Italiano è pronto "È l’allenatore giusto per il Napoli perché riprenderebbe il filo del 4-3-3 di Spalletti. Osimhen andrà via, si ricaveranno tanti soldi che gli azzurri dovranno utilizzare sul ...firenzeviola

DE LAURENTIIS, Oltre un'ora di interrogatorio in Procura - È durato oltre un'ora l'interrogatorio in Procura, a Roma, del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sentito nell'ambito dall'indagine per falso in bilancio ...firenzeviola