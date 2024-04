Onu | ' la guerra a Gaza un tradimento dell' umanità'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Il capo'Ufficioe Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), Martin Griffiths, ha affermato che ladi sei mesi tra Israele e Hamas arappresenta "un". Secondo il funzionario Onu, nonostante "l'indignazione globale", "è stato fatto così poco per porvi fine, lasciando spazio a una così grande impunità". In una dichiarazione alla vigilia dei sei mesi, Griffiths ha chiesto "determinazione collettiva affinché si facciano i conti con questo".