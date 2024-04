Omicidio di Giulia Cecchettin | dalla scomparsa all’arresto di Filippo Turetta

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 aprile 2024) L’dirisale all’11 novembre del 2023. Il corpo senza vita della ragazza è stato ritrovato esattamente una settimana dopo la sua. L’di– Ilcorrieredellacittà.com Per il delitto diè stato arrestato il suo ex fidanzato,, suo coetaneo. Fermato in Germania, il giovane è attualmente detenuto nel carcere di Verona. L’dinasce a Padova il 5 maggio del 2001. Studentessa di ingegneria biomedica all’Università di Padova, cinque giorni dopo il delitto, il 16 novembre del 2023, avrebbe ...