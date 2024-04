Omicidio Capovani | nuovo sopralluogo in Psichiatria La struttura da trasferire 20 anni fa | serve alternanza di controlli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) Pisa, 6 aprile 2024 – “Unafatiscente che doveva essere trasferita almeno da venti, e non veniamo a raccontare che gli episodi di violenza non siano prevedibili e contenibili". Lo dice il consigliere regionale e membro della commissione sanità Diego Petrucci, appena uscito da unpresso ladel Santa Chiara, macabro teatro dell’di Barbarae di ripetute aggressioni ai sanitari del reparto. "Non tutte le cliniche, dipartimenti e reparti sono uguali. Sappiamo dai dati, che il Pronto soccorso e lasono i più vulnerabili e colpiti. Di certo, faccio un esempio a geriatria o pediatria o cardiologia non risultano evidenti e ripetute forme di aggressione fisica. Sappiamo inoltre che non tutte le fasce orarie ...