Oggi si festeggia il Carbonara day | ma in 6 ristoranti su 10 la ricetta è taroccata Non solo panna…

(Di sabato 6 aprile 2024) Dall’uso del Romano cheese al posto del pecorino, a quello del bacon invece del guanciale, fino alla panna che sostituisce addirittura le uova. La pasta allaè una delle ricette italiane più taroccate dagli stranieri, tanto che quasi 6 italiani su 10 (57%) in viaggio all’estero si sono imbattuti in versioni storpiate della nostra cucina. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti su dati Noto Sondaggi in occasione delDay che si celebra il 6 aprile. Ilday e i mille tentativi di imitazione Accanto al fenomeno del “fake in Italy” contro il quale la Coldiretti sarà da lunedì 8 aprile al Brennero con migliaia di agricoltori che grazie alle forze dell’ordine vedranno aprire e controllare tir e autobotti, c’è, infatti, quello dei piatti nazionali che fuori dai nostri confini subiscono le più bizzarre ...