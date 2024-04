Oggi l’arrivo della reliquia di San Francesco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) ANGHIARI È giorno di festa cittadina,, ad Anghiari: lo ha proclamato il sindaco Alessandro Polcri grazie all’evento speciale che si consumerà nel pomeriggio: ladel saio di San, un lembo delle dimensioni di 10 centimetri per 5, troverà la sua dimora permanente nella chiesaCroce, in cima al rettilineo di Corso Matteotti che divide in due il paese e nel luogo dove appunto il serafico di Assisi – in uno dei suoi rientri dalla Verna – avrebbe piantato appunto una croce. La cerimonia religiosa avrà inizio alle 17,30 con la Santa Messa solenne in Propositura e a presiedere il rito sarà monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro; seguirà poi la processione che accompagnerà lafino alla chiesa nella quale verrà collocata. Il pezzo del saio ...