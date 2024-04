Occhio ai social | la maggior parte dei recruiter influenzati negativamente

(Di sabato 6 aprile 2024) La crescente diffusione deinetwork ha modificato profondamente le modalità di accesso alle informazioni dadei, che fanno ricorso a questo strumento per la ricerca dei candidati con unae costanza rispetto a prima. In questa cornice, una recente indagine di The Adecco Group, condotta su un campione di circa 500, ha evidenziato il ruolo cruciale deimedia nel processo di reclutamento moderno, al punto che oltre la metà deidichiara di essere stato influenzatodurante il processo di recruiting dopo aver controllato il profilodi un candidato. Segui su affaritaliani.it

