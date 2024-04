Nuovo sito web del Comune più accessibile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Ildi Nerviano (nella foto il sindaco Daniela Colombo) ha unweb istituzionale che segna un importante passo avanti nella trasformazione digitale dell’ente. Attivo dal 4 aprile, ilintroduce una piattaforma moderna progettata per migliorare l’interazione con cittadini e imprese facilitando l’accesso alle informazioni e ai servizi comunali. Questoè frutto dei progetti di digitalizzazione finanziati dal programma nazionale di ripresa e resilienza con un contributo di 155.234 euro. Rispettando le linee guida fornite dall’Agenzia per l’Italia Digitale, ilè stato progettato per uniformare le piattaforme digitali degli enti locali. Ilportale è stato concepito per essere intuitivo,e ...