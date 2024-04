Nuovo bonus anziani | chi avrà diritto? Cos’è e chi può richiederlo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 aprile 2024) In arrivo unper le fasce più fragili della popolazione. La misura varata dal Governo era molto attesa perché consentirà agli aventidi usufruire di un ulteriore aiuto economico per far fronte all’assistenza delle persone anziane. Non tutti potranno però beneficiarne. Prendersi cura delle persone anziane, in arrivo undal Governo – (ilcorrieredellacitta.com)Torniamo ad occuparci dei provvedimenti di sostegno al reddito predisposti dal Governo per sostenere la categorie più fragili della popolazione, in particolare gli. Interventi in questo campo sono sempre molto attesi perché spesso le famiglie non riescono a far fronte alle ingenti spese per prendersi cura dei propri cari. E anche chi riesce ad accedere ae assegni ...