Nuoto Macerata si fa valere nei campionati regionali di Fano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) È mancato l’acuto da primo posto, il guizzo per l’oro, ma 12 medaglie vinte aidi categoria mettendo in vasca 16 atleti sono un epilogo superbo per il CentroFior di Grano. Al’associazione biancorossa ha collezionato le medaglie principalmente grazie alle performance dei Cadetti, ma podi sono stati ottenuti in ogni fascia d’età. Spettacolari Alessandro Pianesi e Giada Leboroni, entrambi capaci di conquistare 4 podi individuali. Alessandro è stato l’unico del CNa prendere due argenti, secondo nei 50 e 100 metri, oltre a due bronzi nella farfalla sulle stesse distanze. Giada, specializzata nella rana, ha raggiunto il terzo posto nelle tre distanze di gara (50, 100 e 200 metri), aggiudicandosi poi il bronzo nei 100 misti. Le altre ...