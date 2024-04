Nuoto | la squadra di Mamolini sul gradino più alto del podio Sogese trionfo d’oro

(Di sabato 6 aprile 2024) Con 31.646 punti laMaster Fin Bologna conquista l’edizione numero 23 del trofeo Nuovo, valevole per il circuito nazione supermaster Fin, svoltosi alla Longo. Sulla formazione diretta dal ctsupera Thermae Sport eClub Faenza, seconda e terza a 19.435 e 18.679 punti, oltre alla concorrenza di ben 47 formazioni provenienti da tutto il centro-nord Italia. Per il team del presidente Armando Ballotta conquistano ilpiùdelClaudia Vacchi, 50 e 100 stile M55; Marilena De Angelis, 50 e 100 stile M75; Barbara Santi, 100 stile e 100 rana M50; Andrea Borsari, 100 stile M50; Andrea Cavacini, 50 e 100 dorso M35; Mette Kjempff Rasmussen, 50 e 100 dorso M45; Daniele Candini, 50 e 100 dorso M60; Benedetta ...

Sandro Campagna non può che essere felice. Un ciclo decisamente felice, il suo, con l’Italia che ancora una volta si prende la scena e vola in finale ai Mondiali dopo una splendida vittoria sulla ... (oasport)

Doha, 18 febbraio 2024 – Un ottimo bilancio di medaglie pesa sui mondiali di Nuoto per l’Italia. Gli Azzurri conquistano 12 medaglie (2 ori, 5 argenti e 5 bronzi) a Doha e si preparano per i ... (ilfaroonline)

Sconfitta per 16-10 nella terza giornata del Campionato Ragazzi Triveneto girone C a Piove di Sacco contro 2001 SSD per i giovani di Swim Project, risultato che però sta stretto ai ragazzi di ... (sport.quotidiano)

La Napoli Nuoto ai Campionati Italiani Giovanili Criteria di Riccione - I ragazzi della Napoli Nuoto impegnati da domani al 10 aprile, sia il gruppo maschile che quello femminile, nei Campionati Giovanili Criteria allo stadio del ...2anews

Under 16 e 18 a Napoli dal 21 al 23 aprile - Gli atleti delle Nazionali giovanili maschili under 18 e under 16 sono convocati presso il Centro Federale Permanente di Alto Livello - Felice Scandone a Napoli dal 21 al 23 aprile per un raduno colle ...federnuoto

