Nove italiani in top100 nel ranking ATP grazie a Berrettini | solo due nazioni fanno meglio

(Di sabato 6 aprile 2024) Matteo, approdando in finale nel torneo ATP 250 di Marrakech, ha virtualmente fatto ritorno nella top 100 nelATP, dove si attesta al momento al numero 95, in attesa di giocare l’ultimo atto di domani, quando potrebbe issarsi in 84ma posizione. Sono così 9 i tennistia rientrare tra i primi 100 del mondo: davanti aci sono Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi e Fabio Fognini, con il ligure che domani potrebbe essere scavalcato dal romano. In top 100soltanto gli Stati Uniti, che vantano ben 11 tennisti, e la Francia, che ne conta 10. Alle loro spalle c’è l’Italia, terza con 9, poi condividono la quarta posizione in questa particolare graduatoria Argentina ed ...