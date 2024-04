Notti insonni | Harry non sa che fare | diviso tra Meghan e la famiglia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 aprile 2024) Andare da solo o con la moglieMarkle? Portare con sé i figli? Se e come incontrare il fratello William e sua moglie Kate Middleton, al centro dell'attenzione mondiale per il cancro che le è stato diagnosticato? Il principetrascorre "" pensando alla sua imminente visita nel Regno Unito, il mese prossimo, per gli Invictus Games, l'evento sportivo per i veterani feriti in azione a cui tiene tantissimo. A svelare i retroscena sulla strategia del Duca di Sussex è il Mirror che riporta i commenti dell'esperto di affari reali Tom Quinn. Innanzitutto "non è chiaro" seha intenzione di tornare nel Regno Unito, anche se per una causa così importante."e Megan stanno passandosu cosa dovrebbero ...