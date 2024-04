Notte di fuoco per la città di Kharkiv | raffica di missili russi colpiscono l' area

(Di sabato 6 aprile 2024) La guerra in Ucraina preoccupa l'Europa e da settimane ormai si discute dell'idea di inviare delle truppe Nato sul campo di battaglia. Proposta, questa, avanzata dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e rifiutata, tra gli altri, dalla premier Giorgia Meloni. Stando alle analisi degli esperti di geopolitica, la primavera e quindi l'aumento delle temperature potrebbero favorire un'avanzata dei soldati del Cremlino. Intanto, il conflitto che si gioca dai cieli continua e non si arresta. Le forze russe hanno lanciato un attacco nella regione dinella, uccidendo sei persone e ferendone altre dieci. Lo ha dichiarato il sindaco delladi, Ihor Terekhov, tramite Telegram. Tutto è iniziato intorno a mezza. Almeno nove grattacieli residenziali, tre dormitori, ...

Un uomo è morto e una donna è stata salvata a bordo di un’ Auto caduta in un canale . Il fatto è accaduto nella notte in località Cà Pasqua a Chioggia in provincia di Venezia. La donna è stata salvata ... (gazzettadelsud)

Un uomo è morto e una donna è stata salvata a bordo di un’ auto caduta in un canale . Il fatto è accaduto nella notte in località Cà Pasqua a Chioggia in provincia di Venezia. La donna è stata salvata ... (gazzettadelsud)

Nardò, incendio di un'auto nella Notte - Vigili del fuoco al lavoro poco prima delle 4:30 per estinguere le fiamme che hanno avvolto una Hyundai Atos di un 59enne.leccesette

Partinico, auto distrutta dal fuoco. Il proprietario aggredisce i vigili - PARTINICO (PALERMO) – Un’auto in fiamme a Partinico, in provincia di Palermo, la scorsa Notte in via Bologna. Sono intervenuti i vigili del fuoco che sono stati aggrediti verbalmente dal proprietario ...livesicilia

Pomigliano d'Arco, spari contro abitazione nella Notte: nessun ferito - Questa Notte i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna e quelli della stazione di Pomigliano D'Arco sono intervenuti in via Campanale a Pomigliano d'Arco ...ilmattino