Non stupisca il prezzo stellare dell’edificio di via Montenapoleone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Villois Ha creato un certo stupore l’importo pagato da Kering, numero 2 al mondo del lusso secondo solo a LVMH,per aver acquistato a poco più di 100mila euro metro quadro un immobile di vianel quale oltre agli uffici, che occupano circa il 60% dell’intera superficie immobiliare, c’è un restante 40% di negozi in locazione a diversi prestigiosi marchi tra cui Prada, Saint Laurent, peraltro marchio della stessa scuderia Kering e Cova, che è viceversa dell’antagonista Lvmh, i quali corrispondono già oggi canoni stellari, in grado di rendere l’investimento profittevole, come lo sono tutti quelli degli immobili, con destinazione commerciale e disponibilità di vetrine, posizionati in, strada tra le prime cinque dell’intero globo per il lusso. Stupirsi degli importi appare perlomeno anomalo, visto che nella stessa via ai piani ...