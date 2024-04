Non esiste uno standard mondiale per diagnosticare la dislessia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 6 aprile 2024) Mi capita sempre più frequentemente di incontrare persone che mi segnalano come, nel loro ambito familiare, vi siano giovani che soffrono di, un disturbo cognitivo di origine neurobiologica che rende difficile, o più difficile della media, leggere e scrivere le parole. Intendiamoci subito: lanon ha nulla a che fare con l’intelligenza. Richard Branson (fondatore di Virgin), attori e attrici come Jennifer Ariston, Keanu Reeves e Tom Cruise, il regista Steven Spielberg, l’imprenditore Tommy Hilfiger, sono solo alcuni tra i personaggi famosi ai quali in età non più scolare è stata diagnosticata la. Richard Ford, ottanta anni, dislessico, è un romanziere americano di origini irlandesi che sino a diciannove anni non era riuscito a finire un libro. Nel 1996 vinse il premio Pulitzer con il suo romanzo ...